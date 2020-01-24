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عدن - ياسمين التهامي - يكتنف الغموض سبب تأخر مديرية الاستخبارات القومية الأمريكية في تسليم تقريره للكونجرس، حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.



وكان يتعين الثلاثاء على مديرية الاستخبارات القومية الأمريكية تسليم التقرير المذكور إلى لجان العلاقات الخارجية والاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ.

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انتهاء مهلة الكونجرس بشأن علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي .. ومفاجأة مزلزلة من المخابرات الأمريكية



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ولم يصدر أي بيان من المديرية حول سبب التأخر في تسليم التقرير.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريجون رون وايدن، إنه سأل المؤسسة عن السبب لكنه لم يتلق ردًا منها، وفق وكالة "الأناضول".

وفي ديسمبر الماضي، منح الكونجرس مهلة شهر للمخابرات الأمريكية، للإعلان فيما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مسؤولا عن جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، أم لا.

جاء ذلك في مشروع الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم "قانون صلاحيات الدفاع الوطني"، الذي مرره مجلس النواب الأمريكي.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قام بمفاوضات مع أعضاء من الكونجرس، نيابة عن البيت الأبيض، لحذف بنود تُحمّل الإدارة السعودية مسؤولية مقتل خاشقجي وحرب اليمن، لكن تم الإبقاء على تلك البنود في النسخة الأخيرة من مشروع الميزانية.

وفي 2 أكتوبر 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.