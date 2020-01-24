شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : نقل الرئيس المصري إلى المستشفى بعد انهيار حاد ومفاجئ في حالته الصحية.. وأنباء عن وفاته (أول صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهور السلطان قابوس في الدوحة بعد أيام من إعلان وفاته وتنصيب هيثم بن طارق سلطانا لعمان.. مالذي يحدث؟ (فيديو) أردوغان يهاجم هذا القائد العربي بعد صلاة الجمعة: ‘‘أنت كذّاب وسألقنك درسًا لن تنساه’’ شاهد من يكون؟؟

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