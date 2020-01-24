تقرير / المخيمات البرية متنفس الشتاء لأهالي الأحساء



الدمام 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

تستهوي المخيمات والأروقة الشتوية بأشكالها المتنوعة الشباب والعوائل على امتداد المساحات الشاسعة في محافظة الأحساء؛ فمع اعتدال الأجواء وبرودة طقس الشتاء؛ يجد الأهالي متنفساً طبيعياً لقضاء أوقاتاً ممتعة وسط البراري والمنتزهات المتفرقة في واحة الأحساء.

وتتنوع المخيمات البرية التي تجذب الشباب في جودتها وقوتها وزركشتها وألوانها ونسيج الخيوط المستعملة في صناعتها، حيث تتفاوت رغبة العديد في شراء واستعمال المخيمات سواء الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تكون مساحتها 300 متر مربع أو أقل، والمفصلة بأروقتها المتعددة وتصميمها وتجهيزها من ناحية المطبخ ودورات المياه، وموقد النار الرئيس الذي يلتف حوله شباب المخيم، والمصمم بطريقة تبرز حوافه إبريق الشاي ودلال القهوة.

ودخل أصحاب المحلات مع بدء موسم الشتاء؛ في سباق كبير على مختلف شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج والإعلان عن المخيمات من ناحية أنواعها وأسعارها ومساحاتها، التي تستقطب هواة التخييم، والرحلات البرية، الذي تتراوح أسعارها ما بين 300 ريال و 2500 ريال لليوم الواحد، إذ تنتعش في هذه الفترة سوق الخيام، التي تستمر حتى شهر مارس المقبل.

ويجد بائعو المخيمات البرية ولوازمها أن موسم الشتاء سوقا اقتصاديا لبيع وتأجير المخيمات؛ نتيجة للإقبال الكبير عليها من مختلف الأعمار، حيث ينتظره تجار الخيام كل موسم، ويعزون هذه الحركة النشطة في هذا الجانب إلى بحث الشباب والعوائل عن الهدوء والراحة والسكينة والطمأنينة في وسط (البرية)، بعيداً عن صخب الحياة اليومية وضجيج العمران، ومما يضفيه الشتاء من أجواء جميلة، مع هطول الأمطار.

ويقول صاحب أحد محلات بيع وتأجير المخيمات عبدالله السعد، هناك إقبال على المخيمات من الشباب والعوائل، خصوصاً أيام الجمعة والسبت، حيث يصل تأجير المخيمات بحسب حجم الخيمة سواء كانت عمود أو أكثر خلال هذين اليومين إلى 1300 ريال أو أكثر، وعادة تكون مزودة بخزانات المياه ومواطير الكهرباء والسجاد، إضافة إلى أن البعض يطلب مخيمات جاهزة تكون فيها ألعاب للأطفال والمطبخ ودورة مياه، مشيرا أن البعض يهتم بألوان المخيم الداخلي والشكل، ونظافته، مبيناً أن في الأيام العادية يصل المخيم إلى 700 ريال، مؤكداً أن الأسعار تتفاوت بحسب الخدمات المزودة والمساحة المطلوبة.

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13:33ت م

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