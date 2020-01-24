السعودية اليوم / الصين تُغلق مدناً مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا



بكين 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

أغلقت السلطات الصينية اليوم أكثر من عشر مدن واقعة في محيط مركز فيروس كورونا المستجد الذي ارتفعت حصيلته مجدداً عقب امتناع منظمة الصحة العالمية إعلان حالة طوارئ صحية دولية.

وارتفع عدد الوفيّات جرّاء الوباء الفيروسي ّ في الصين إلى 26 شخصاً من أصل 830 إصابة، بعد أن ظهر هذا المرض الغامض في ديسمبر في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في مدينة ووهان في وسط الصين.

وكانت حصيلة سابقة نشرتها اللجنة الوطنية للصحة تحدثت عن 18 حالة وفاة وأكثر من 600 إصابة مؤكدة، معظمها في مقاطعة هوباي وعاصمتها ووهان.

ومن أصل 830 حالة، تُعتبر 177 حالة على أنها خطيرة بحسب اللجنة، فيما "شُفي" 34 شخصاً وغادروا المستشفى ويخضع للفحوص أكثر من ألف شخص يُشتبه بإصابتهم.

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13:07ت م

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