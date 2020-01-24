السعودية اليوم / حملة رقابية على المحال التجارية بهدا الطائف



الطائف 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

ضبطت بلدية الهدا الفرعية مخالفات وتجاوزات صحية مختلفة خلال جولة ميدانية على الأنشطة الغذائية والمطاعم والبوفيهات ومراكز التموينات، وذلك ضمن الجهود المكثفة لتشديد الرقابة الصحية وضبط مخالفي الاشتراطات الصحية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الحملة أسفرت عن ضبط، وتدني مستوى النظافة والبيئة العام، مع عدم التقيد بالزي الموحد.

وبيّنت الأمانة أن الحملة الرقابية بالهدا تأتي ضمن البرنامج الدوري للرقابة الصحية على الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك، الذي تنفذه وكالة الخدمات والبلديات الفرعية على جميع النطاقات البلدية ممثلة في 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية، كما تعمل الإدارات الاشرافية على تنفيذ جولات تخصصية للرقابة على الأنشطة التجارية كافة، وتركز الجولات الرقابية للإدارات الاشرافية على التوعية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية.

وتعالج البلديات الفرعية البلاغات الواردة عبر منصات التواصل المختلفة بشكل فوري وذلك للحد من تهاون ممارسي الأنشطة التجارية في تطبيق الأنظمة والتعليمات.

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11:40ت م

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