أقوى موجة باردة هذا العام تتعمق يومي السبت والأحد

2020-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الراصد علي مشهور أن تتعمق أقوى موجة باردة لهذا العام حتى الآن على المملكة يومي السبت والأحد 25 -26 يناير2020م.

وأشار مشهور إلى أنه من المتوقع أن تسجل أجزاء واسعة من مناطق شمال ووسط والمرتفعات الغربية وأجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة درجات حرارة متدنية تصل إلى الصفر المئوي وفي بعض الأماكن قد تصل ما بين (3- ) إلى (7-) درجة.

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وفي نفس السياق أشار الراصد مشهور إلى أن هناك بعض المناطق في المملكة تشهد أجواء خاصة بها لم تتأثر بموجة البرد الحالية مثل سواحل جازان وعسير.

وكان مركز طقس العرب توقع وصول كتلة هوائية جديدة، تحمل معها البرودة القارسة لمناطق واسعة من المملكة، يبدأ تأثيرها اعتبارًا من يوم الجمعة، ويستمر حتى الاثنين المقبل حاملة معها ليالي قارسة البرودة، ودرجات حرارة تصل إلى الصفر المئوي.

ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت كبير في أغلب مناطق المملكة، عرعر القريات طريف شكاكا الجوف تبوك والحدود الشمالية، كما ويمتد تأثير الكتلة الباردة ليطال كُل من حائل والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض، ويُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى في هذه المناطق إلى حدود الصفر المئوي، مع فرصة لتشكل الصقيع في بعض المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تؤدي إلى شبه في انعدام الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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