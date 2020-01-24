كورونا يغلق ديزني لاند في شنغهاي

2020-01-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت مدينة شنغهاي ديزني لاند التابعة لوالت ديزني إغلاق أبوابها اعتبارًا من غدٍ السبت للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية وأسفر عن وفاة 25 شخصًا.

وأوضحت شنغهاي ديزني ريزورت، المشغلة لشنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني: “استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض، ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا، تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتًا شنغهاي ديزني لاند”.

وأضافت: “سنستمر بمراقبة الموقف عن كثب، وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف”.

وبدأت اليوم الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعًا بمناسبة العام القمري الجديد، وهي فترة غالبًا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.

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إلى ذلك أعلنت كل من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن ظهور فيروس كورونا في أراضيها، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات في الصين.

وأكدت وزارة الصحة اليابانية ظهور ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان تعود لشخص قادم من الصين.

وقالت الوزارة في بيان: إن الحالة تعود لرجل في الأربعينات من العمر كان قد وصل إلى اليابان، يوم الأحد، قادمًا من مدينة ووهان الصينية، منشأ ظهور الفيروس، والتي يعيش فيها.

بدورها أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية، في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، ظهور ثاني حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في أراضيها.

وفي الولايات المتحدة، تأكدت أول حالة إصابة بفيروس ووهان التاجي، يوم الثلاثاء الماضي، بولاية واشنطن، تعود لرجل في الثلاثينيات من عمره، ويخضع حاليًا للحجر الصحي، ما أثار مخاوف من انتشار المرض في أنحاء البلاد.

وفي فيتنام تم الإعلان عن رصد حالتين بفيروس كورونا الجديد.

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