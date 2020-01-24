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2020-01-24 تحذير من تدني الرؤية على المدينة حتى السابعة مساء متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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