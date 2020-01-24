الأمم المتحدة تشكك في أمن واتساب

اعتبرت الأمم المتحدة، أن تطبيق المراسلات الفورية "واتساب" غير مدعوم كآلية آمنة، موضحة أن المسؤولين في المنظمة الدولية لا يستخدمونه في اتصالاتهم.

يأتي ذلك، بحسب روسيا اليوم، بعد اتهام السعودية باختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس من خلال "واتساب"، فيما تصف الرياض الإدعاءات بدور لهاتف ولي العهد محمد بن سلمان في عملية قرصنة مؤسس أمازون بأنها عبثية.

وعندما سئل المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أمس الخميس عما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتواصل مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، أو أي زعيم عالمي آخر من خلال تطبيق "واتساب"، رد قائلا: "صدرت تعليمات لكبار المسؤولين بالأمم المتحدة بعدم استخدام هذا التطبيق، فهو ليس مدعوما كآلية آمنة".

وأضاف: "لذلك فإنني أقول لا.. لا أعتقد أن الأمين العام يستخدم واتساب"، مشيرًا إلى أن التعليمات بعدم استخدام واتساب صدرت لمسؤولي الأمم المتحدة في يونيو 2019.

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من جهتها، ردت شركة "واتساب" على خطوة الأمم المتحدة، قائلة إنها تقدم خدمة آمنة لأكثر من 1.5 مليار مستخدم.

وأكد مدير الاتصالات في "واتساب" كارل ووج أن: "كل رسالة خاصة محمية بتشفير ثنائي الطرف يساعد في منع واتساب أو غيره من الاطلاع على المراسلات".

وأضاف: تكنولوجيا التشفير التي طورناها مع شركة سيجنال‭‭‭ ‬‬‬أشاد بها خبراء في مجال الأمن وتظل أفضل خدمة متاحة للناس في أنحاء العالم.