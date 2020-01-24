السعودية اليوم / "وقولوا للناس حسنا" مبادرة يطلقها تعليم الحدود الشمالية



عرعر 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

يستعد تعليم منطقة الحدود الشمالية ممثلاً بالإدارات النسائية لإطلاق مبادرة " وقولوا للناس حسنا" وذلك الاثنين القادم على مسرح الإدارات النسائية بعرعر.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن المبادرة تستمر لمدة شهر وتهدف لتعزيز مفهوم الذوق العام والقيم الأخلاقية بين جميع فئات المجتمع الداخلي والخارجي من خلال غرس عدة قيم وهي " الاحترام والتقدير، وحسن الظن، وتقبل الرأي والإيجابية والحوار والتواصل".

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08:29ت م

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