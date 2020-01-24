فوائد غذائية وصحية وعلاجية متعددة للفجل.. تعرف عليها

︎ :

.

يتميز الفجل بمكوناته الغذائية، التي تتضمن البوتاسيوم، والكالسيوم، والصوديوم، والحديد، والمغنسيوم، والفوسفور، والزنك، والمنغنيز، والألياف، بالإضافة لاحتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامينات “C,B,A,K”.

Advertisements

ومن المعروف أن الفجل هو أحد الخضراوات الجذرية، وهو إما أبيض أو أحمر أو أخضر أو أسود، وبجانب فوائده الغذائية فله فوائد وقائية وعلاجية، ومن هذه الفوائد أنه يحمي كرات الدم الحمراء من التلف، ويحسن الهضم.

كما أن الفجل مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، ويساعد على التحكم في ضغط الدم، ويقوي المناعة، ويسهم في فقدان الوزن، ومضاد للسرطان، ومفيد لصحة ونضارة البشرة، ولقوة الشعر ومكافحة القشرة، ويحافظ على رطوبة الجسم، وتهدئة التهاب الحلق، ويسهم في تعزيز صحة الكلى.

ويستخدم الفجل كذلك في علاج اليرقان، وإدرار البول، ولخفض مستويات السكر في الدم، ولتعزيز صحة الجهازين التنفسي والهضمي.

