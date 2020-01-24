مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1441/5/29 هـ الموافق 2020/01/24 م واس

الخميس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

05:41ت م

0323



www.spa.gov.sa/2026038 الخميس 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس05:41ت م0323

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.