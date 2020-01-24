شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 5 حدائق جديدة بالأحساء في مارس والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم أمانة محافظة الأحساء خالد بووشل أن الحدائق الجديدة التي سيتم تدشينها، هي: حديقة حي الفيصل شمال مدينة المبرز، وحديقة الكوت وسط الهفوف التاريخي، وحديقة الطرف، وحديقة حي اليرموك، وحديقة حي الشروفية، وتشمل إنشاء النوافير المائية، وزراعة الأشجار، والمسطحات الخضراء، ودورات مياه عامة، ونظام ري المزروعات بطرق حديثة عبر استخدام نظام «اسكاد».
وأضاف: «الحدائق تم تنفيذها وفق تقنيات متقدمة، جمعت ما بين جماليات الموقع، والخدمات المقدمة من مظلات، ومناطق جلوس، ومماش، ومواقف سيارات، ودورات مياه، والتي تم عملها وفق دراسات عميقة سوف تعكس الأهداف التي من أجلها أنشئت تلك الحدائق».
وأكد أن مشاريع وخطط الأمانة القائمة والمستقبلية من شأنها أن تسهم في تعزيز أولوياتها ومبادراتها الإستراتيجية؛ لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في أرجاء المحافظة، تماشيا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمة للمواطن وتلبية لاحتياجاته في كافة المجالات عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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