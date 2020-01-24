السعودية اليوم / الولايات المتحدة الأمريكية تعلن فرض قيود على منح التأشيرات للدخول للبلاد بهدف الولادة



واشنطن 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم ضمن سياسات حكومة الرئيس دونالد ترامب لتقييد دخول الأجانب للبلاد، قرارا بوقف منح تأشيرات دخول إلى أراضيها بهدف الولادة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 24 من يناير 2020، أي بعد ساعات من صدور القرار.

وكانت إدارة الرئيس ترامب قد أعلنت عزمها فرض قيود جديدة على التأشيرات بهدف تقييد "سياحة الولادة"، حيث تسافر النساء إلى الولايات المتحدة للولادة حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على جواز السفر الأمريكي.

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