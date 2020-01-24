اقتصادي / تراجع النفط بنسبة 2% بسبب شبح فيروس الصين



نيويورك 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

تراجعت أسعار النفط 2% اليوم بفعل المخاوف من أن انتشار فيروس ظهر في الصين قد يخفض الطلب على الوقود إذا أضر بالنمو الاقتصادي، لكن الخسائر جاءت محدودة بعد تراجع في مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية من الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.17 دولارا بما يعادل 1.9 % ليتحدد سعر التسوية عند 62.04 دولارات للبرميل. وكان أدنى مستوى للجلسة 61.25 دولارا هو الأقل منذ أوائل ديسمبر الماضي.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضا 1.15 دولارا أو 2% إلى 55.59 دولارا للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 54.77 دولارا، أقل سعر له منذ نوفمبر.

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