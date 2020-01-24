

ميكسيكو 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر شمال الأرجنتين بالقرب من بلدة إيل هويو اليوم.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على مسافة 16 كيلومترا غربي البلدة وكان على عمق كبير للغاية يبلغ نحو 5604 كيلومترات تحت السطح.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

03:42ت م

0319





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال الأرجنتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.