اقتصادي / دول غرب أفريقيا تدين الإعلان عن العملة الموحدة إيكو مكان الفرنك الأفريقي



بانجول 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أدانت خمس دول انجلوفونية غرب أفريقيا وغامبيا ما أسموه الإعلان الأحادي لأعضاء الفرنكوفونية في المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا التي عدت العملة الموحدة "إيكو" ستحل مكان الفرنك الأفريقي خلال شهر يوليو القادم 2020.

وقد جرى الإعلان عن إنشاء العملة الجديدة " إيكو " خلال شهر ديسمبر 2019 م في أبيدجان، من قبل الرئيس العاجي الحسن واتارا والفرنسي إيمانويل ماكرون.

والدول الخمس الانجولفونية لغرب أفريقيا هي: نيجيريا، غانا، ليبيريا، سيراليون، غينيا .

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