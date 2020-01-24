السعودية اليوم / السنغال تتخذ تدابير للوقاية من وباء كورونا



دكار 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أعلنت السلطات السنغالية أنها اتخذت عدة تدابير وقائية بعد ظهور نوع جديد من فيروس "كورونا" التاجي في الصين، بما في ذلك تعزيز المراقبة الوبائية في جميع أنحاء البلاد.

ووفقا لبيان من وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السينغالية فإن مصادر متطابقة تفيد بوجود نوع جديد من متلازمة الإلتهاب الرئوي الحاد الذي أخطرت به الصين، منظمة الصحة العالمية في يناير 2020 م .

وأوصت السنغال بتعزيز المراقبة الوبائية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على الرحلات الجوية وخاصة المطارات.

وللحد من المرض أوصى بيان وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السكان بالذهاب إلى أقرب مرفق صحي بمجرد ظهور مرض تنفسي حاد.

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