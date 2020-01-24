رياضي / أخضر قدم الصالات يتغلب على فريق سيلفر الإسباني



الرياض 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

تغلب المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات على فريق سيلفر الإسباني بنتيجة 8-5 في المباراة الودية التي جرت بينهما الخميس ضمن معسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسجل أهداف الأخضر كل من عبدالإله العتيبي ( هدفين) ومعاذ العسيري (هدفين) وسلطان الدحيم ونواف العروان وعمر الدبل وفيصل السلطان.

وعمد المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس فونسيكا خلال الودية لإشراك أغلب اللاعبين وتدويرهم بالطريقة المناسبة من أجل تحقيق المزيد من الانسجام فيما بينهم.

ويأتي المعسكر ضمن البرنامج الإعدادي الفني في مرحلته الثانية، استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا التي ستقام فبراير المقبل بتركمانستان والمؤهلة إلى كأس العالم 2020.

من جهة أخرى، قدم رئيس بعثة المنتخب مسؤول كرة قدم الصالات بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي درعًا تذكاريًا باسم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع أعضاء مجلس إدارته إلى قائد فريق سيلفر الإسباني.

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