اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 28 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 23 يناير 2020 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 18ر26 نقطة، أو 1ر0% ، ليصل إلى 09ر29160 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 79ر3 نقطة أو 1ر0% ، ليصل إلى 54ر3325 نقطة.

وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 71ر18 نقطة ، أو 2ر0% ، ليصل إلى 48ر9402 نقطة.

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