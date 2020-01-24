شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول ملتقى للتوعية من المخاطر البيولوجية والان نبدء بالتفاصيل
وناقش الملتقى، مستجدات وتحديات الأمن والسلامة البيولوجية ومتغيراتها، وتضمن عددا من المحاور، منها: «دور الأمن البيولوجي في تعزيز الأمن القومي» و«دور المختبرات الوطنية بتعزيز الأمن البيولوجي»، إلى جانب محور «تعزيز الأمن القومي ضد المخاطر البيولوجية».
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