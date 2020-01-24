شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول ملتقى للتوعية من المخاطر البيولوجية والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت أمس «جلسات الملتقى السعودي الأول للأمن والسلامة البيولوجية»، الذي تنظمه الجمعية السعودية للمختبرات الإكلينيكية. ويهدف الملتقى لرفع مستوى الوعي تجاه الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات الطبية والبحثية على حد سواء، وحث القطاعين الحكومي والخاص على التقيد والالتزام بمبادئ الأمن والسلامة البيولوجية، وذلك تماشيا مع المواثيق والمعاهدات الدولية. وناقش الملتقى، مستجدات وتحديات الأمن والسلامة البيولوجية ومتغيراتها، وتضمن عددا من المحاور، منها: «دور الأمن البيولوجي في تعزيز الأمن القومي» و«دور المختبرات الوطنية بتعزيز الأمن البيولوجي»، إلى جانب محور «تعزيز الأمن القومي ضد المخاطر البيولوجية».

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