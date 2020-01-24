شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد رجل أمن أثناء القبض على متهم بعسير والان نبدء بالتفاصيل

استشهد رجل أمن أثناء مداهمة أمنية في محايل عسير للقبض على مطلوب في قضايا سلب وسرقة بالإكراه.

ووفقا للمتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، ففي إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محايل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، حيث تمت محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.

ونتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.