شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يحدد موقفه من مشروع نظام البيئة قريبا والان نبدء بالتفاصيل

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها يوم الإثنين القادم، على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام 1439/‏ 1440هـ، في جلسة سابقة.

» الأسرة والشباب

ويناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام 1439/‏ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته. كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام 1439/‏ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

وفي ذات الجلسة، يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏34 وتاريخ 24/‏ 5/‏ 1433هـ، المقدم من عضو المجلس د. محمد الجرباء استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

» تقرير المياه

ويناقش المجلس يوم الأربعاء، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام البيئة، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها مشروع النظام. وطالبت اللجنة في توصيتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام البيئة، الذي يهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام 1439/‏ 1440هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط لنفس العام، وذلك بعد أن يستمع إلى تقريري اللجنتين وما قدمتاه من توصيات على تقريري الصندوق والوزارة بعد دراستهما. كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.

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وقبل ذلك، يصوت الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بعد أن يطلع على وجهة نظرها، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام 1439/‏ 1440هـ، في جلسة سابقة.

» تصويت وملاحظات

وخلال الجلسة العادية العشرين التي يعقدها الثلاثاء القادم، يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام 1439/‏ 1440هـ، في جلسة سابقة، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير. كما يطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام 1439/‏ 1440هـ، في جلسة سابقة، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن تقرير الوزارة.

» «الإعلام» و«الترفيه»

وخلال هذه الجلسة يناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام 1439/‏ 1440هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على تقرير الهيئة بعد دراسته.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالى 1439/‏ 1440هـ، ووجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، المقدم من عضوي المجلس السابقين د. سلوى الهزاع، ود. ناصر الشهراني استنادا للمادة (23) من نظام المجلس. ويتكون مقترح مشروع النظام من أربع عشرة مادة، ويهدف إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة أو هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وبميزانية مستقلة.