شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين إذاعة لبث نشاطات مدارس منطقة مكة والان نبدء بالتفاصيل

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة د. أحمد الزائدي، إذاعة التعليم، بحضور المساعد للشؤون التعليمية د. فهد الزهراني، ومدير إدارة الموهوبين د. محمد رواس.

ولدى تدشينه الإذاعة، أعرب الزائدي عن سعادته بهذه المبادرة التي خرجت من إدارة الموهوبين، وأسسها وقام على تطويرها معلم الموهوبين سالم مسرحي، عادها بالفكرة المتفردة والمتميزة ومنصة جديرة بالدعم والاهتمام أخرجت الإذاعة المدرسية عن طريقتها التقليدية، مثمنا دور المساعد للشؤون التعليمية في دعمه واهتمامه وإدارة الموهوبين، مشيرا إلى أن الإذاعة منصة يُعول عليها أبناؤنا الطلاب لصقل مواهبهم وإطلاق إبداعاتهم من خلال هذا الأثير المتفرد وهي فكرة متفردة ومتميزة كان لتعليم مكة شرف قصب السبق في إطلاق هذه الإذاعة، التي يعول عليها أن تتيح مساحة كبيرة لأبنائنا الطلاب لإطلاق قدراتهم وإبداعاتهم من خلال هذه المنصة الإعلامية، وستحظى بالدعم والتوعية من قبل المدارس، وستستقطب الطلاب لبث مشاركاتهم وإبداعاتهم المتميزة.

ويأتي تدشين الإذاعة باعتبار المدرسة البيئة الأساسية التي يمارس فيها الطلاب عملية التعلم وبوجود التقنيات الحديثة، التي تُسهم بشكل كبير في دعم العملية التعليمية، حيث خرجت إذاعة التعليم لتبث لجميع المدارس وباحترافية عالية وتكون منبرا لصوت التعليم المسموع بشكل مضمون داخل كل مدرسة.

ويهدف مشروع إذاعة التعليم لتحفيز الطلاب بالإلقاء على ملايين المستمعين، واستضافة المسؤولين عبر اتصال هاتفي، وهي تعتبر منصة لنشر قصص النجاح، بالإضافة لتنفيذ مسابقة الإذاعة على مستوى المملكة، ونشر التوعية والأخبار بشكل متزامن واستقطاب مذيعي المستقبل.