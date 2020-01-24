شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إصابة هندية بكورونا لا علاقة له بـ «فايروس الصين» والان نبدء بالتفاصيل
وكان مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحّة، قد سجل حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة، أول أمس، في منطقة عسير، لسيّدة تبلغ من العمر 27 عاماً وتعمل كممارسة صحيّة، حيث أشار المركز إلى أنها لم تكن مخالطة للإبل، في حين تم تصنيف حالتها بأنها من المرحلة الثانويّة.
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