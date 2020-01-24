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«الصحة»: إصابة هندية بكورونا لا علاقة له بـ «فايروس الصين»

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في الوقت الذي تواردت أنباء عن تسجيل أول إصابة بفايروس كورونا الجديد، المعروف باسم «كورونا ووهان»، وتحديداً لممرضة من الجنسية الهنديّة تعمل في أحد المستشفيات بالمملكة، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هنديّة، نفى مصدر بوزارة الصحّة لـ ”الخليج 365” إصابة السيدة بالفايروس المنتشر في الصين في الوقت الحالي، مؤكداً أن حالة الممرضة الهنديّة هي ذات الحالة المسجلة لدى الوزارة برقم 20_1986، وهي مصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة.

وكان مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحّة، قد سجل حالة إصابة بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسيّة، أول أمس، في منطقة عسير، لسيّدة تبلغ من العمر 27 عاماً وتعمل كممارسة صحيّة، حيث أشار المركز إلى أنها لم تكن مخالطة للإبل، في حين تم تصنيف حالتها بأنها من المرحلة الثانويّة.

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