شكرا لقرائتكم خبر عن 93 متحدثا محليا ودوليا يبحثون مستجدات طب الأسنان في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مدير جامعة الملك سعود د. بدران العمر، أمس، فعاليات الدورة الواحدة والثلاثين من المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، الذي يستمر 3 أيام بمدينة الرياض، وذلك بتنظيم من الجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود.

ويهتم هذا الحدث البارز بتطوير مهارات وخبرات الأطباء والعاملين في مجال طب الأسنان، كما يسلط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه مختلف اختصاصات طب الأسنان، وهي طب الأسنان التجميلي، وطب الأسنان الترميمي، وطب الأسنان التعويضي، وعلاج الأسنان، وطب الأسنان الرقمي، وطب وجراحة الفم والأسنان، وطب أسنان الأطفال، وتقويم الأسنان، كما يهتم بأفضل الممارسات السريرية والوقائية ومكافحة العدوى، وذلك بحضور نخبة من عمداء وأساتذة الجامعات في كليات طب الأسنان والأطباء والخبراء والمختصين، إضافة إلى عدد كبير من طلبة الدراسات العليا والبكالوريوس والعاملين والفنيين ومساعدي أطباء الأسنان من داخل المملكة وخارجها.

وبعد حفل الافتتاح، قام مدير جامعة الملك سعود بقص الشريط للمعرض المصاحب للمؤتمر، وبرفقته عدد من المسؤولين، حيث اطلعوا على أبرز الخدمات والأجهزة والمواد الحديثة التي تقدمها الشركات المختصة في مجال طب الأسنان.

Advertisements

من جانبه، أوضح رئيس اللجان المنظمة للمؤتمر ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان د. خليل العيسى، أن المؤتمر ينتظره الأطباء والمختصون في مجال طب الأسنان من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف د. العيسى إن أجندة المؤتمر تتضمن 113 محاضرة علمية متخصصة، يقدمها 93 متحدثا محليا ودوليا من أبرز أطباء وأساتذة طب الأسنان في العالم، ومنهم نخبة من المختصين والمحاضرين المميزين في مجالات طب الأسنان المختلفة من داخل المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. ويصاحب المؤتمر معرض متخصص تشارك فيه 144 شركة طبية محلية وعالمية والتي تستعرض خدماتها وأبرز المعدات الطبية وكل ما يتعلق بصحة الفم وصناعة الأدوية والتثقيف الصحي بما يسهم في إنشاء منصة مثالية للتعريف بأبرز الجهود الطبية السعودية وإنجازاتها في مجال طب الأسنان.

من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة العلمية عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لطب الأسنان د. سارة العنقري، أن المؤتمر ركز على عرض الجديد في مختلف النواحي العلمية في تخصصات طب الأسنان المتنوعة.