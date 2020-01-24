شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديات.. نسب وإحصاءات والان نبدء بالتفاصيل

نسبة الإناث السعوديات من إجمالي السكان 49.01% عدد الإناث السعوديات اللاتي بلغن 15 سنة وأكثر، واللاتي لم يسبق لهن الزواج 2.261.946 نسبة الإناث اللاتي بلغن 15 سنة، وأكثر من إجمالي السكان 34.1% Advertisements نسبة الإناث اللاتي تزوجن عند أعمار أقل من أو تساوي 32 سنة نسبة الإناث اللاتي قد تزوجن عند أعمار تزيد على 32 سنة 2.8% 227.860 نسبة العنوسة: 10.07% بين كل 10 من اللاتي بلغن 15 سنة وأكثر، هناك واحدة بلغت سن العنوسة عدد السعوديات المصنفات عوانس

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كانت هذه تفاصيل خبر السعوديات..

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