شكرا لقرائتكم خبر عن السعوديات.. نسب وإحصاءات والان نبدء بالتفاصيل
49.01%
عدد الإناث السعوديات اللاتي بلغن 15 سنة وأكثر، واللاتي لم يسبق لهن الزواج
2.261.946
نسبة الإناث اللاتي بلغن 15 سنة، وأكثر من إجمالي السكان
34.1%
نسبة الإناث اللاتي تزوجن عند أعمار أقل من أو تساوي 32 سنة
نسبة الإناث اللاتي قد تزوجن عند أعمار تزيد على 32 سنة
2.8%
227.860
نسبة العنوسة: 10.07% بين كل 10 من اللاتي بلغن 15 سنة وأكثر، هناك واحدة بلغت سن العنوسة
عدد السعوديات المصنفات عوانس
كانت هذه تفاصيل خبر السعوديات..
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