شكرا لقرائتكم خبر عن "سند محمد بن سلمان" والان نبدء بالتفاصيل
شهد صرف أكثر من 520 مليون ريال بواقع 6 دفعات
شروط الأهلية
أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية
يختلف عن مبادرات برنامج «سند محمد بن سلمان»، فمبادرة «سند»، هي اجتماعية وغير هادفة للربح، وليست قروضا مطلوب استعادتها
أو يتم تسديدها.
قرض الزواج:
أن يكون عمر الزوج ما بين 21 و40 عاما، والزوجة ما بين 18 و40 عاما
أن يكون المتقدم حاصلا على الثانوية العامة كحد أدنى للتعليم
ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم
أن يكون الزواج الأول للرجل
ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال
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أهدافه:
قراءة حاجات فئات المجتمع المختلفة
ومد يد العون لها من خلال المبادرات.
وضع جميع المبادرات تحت مظلة واحدة حتى يتسنى للجميع الفرصة للمشاركة فيها.
توجيه المبادرات لجميع فئات المجتمع وفقا للهدف من ورائها لضمان وصولها للمستحقين.
توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين عموما ومحدودي الدخل خصوصا.
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