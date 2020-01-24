شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوم للغة الصينية بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح عميد شؤون الطلاب د.مسعود القحطاني أن الاتفاقية امتداد للتعاون القائم بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، لتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تعليم اللغة الصينية والتكامل في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدبلوم سيسهم في إتقان أساسيات اللغة الصينية، وتنمية المعرفة والمهارات اللغوية الأساسية، وتطوير مهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة، التي تؤهلهم للعمل في مجالات تستخدم فيها اللغة الصينية.
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