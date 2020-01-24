شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوم للغة الصينية بجامعة الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

أبرمت عمادة شؤون الطلاب مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز أمس، اتفاقية تعاون لاستحداث دبلوم اللغة الصينية «دبلوم مهني»، الذي من شأنه فتح آفاق جديدة لتعليم اللغة الصينية بالجامعة. ويهدف الدبلوم إلى مواكبة توجه المملكة في تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين البلدين، إلى جانب فتح آفاق دراسية جديدة أمام الطلاب والدارسين للغة الصينية بالمملكة، وتنمية المهارات اللغوية والعلمية لدارسي اللغة الصينية كلغة ثانية، إضافة إلى تحسين المهارات في قواعد اللغة ومفردات التواصل في مجالات التعليم والعمل والمواقف اليومية، ما فيها التحدث، والإصغاء، والقراءة والكتابة، والقدرة على استخدام اللغة الصينية لتنفيذ الأنشطة التواصلية الأساسية في مجموعة من مهارات الحياة اليومية والدراسية. وتقوم خطة البرنامج، على تقديم مجموعة من المهارات التي حددها الإطار الوطني للمؤهلات، لتخريج طلاب لديهم مهارات يحتاجها سوق العمل، إلى جانب المعرفة الأساسية التي يكتسبها خلال فترة دراسته، فيما تم توزيع ساعات الخطة في البرنامج بشكل شمولي يضمن للطلاب اكتساب وتطوير معارفهم ومهاراتهم.

وأوضح عميد شؤون الطلاب د.مسعود القحطاني أن الاتفاقية امتداد للتعاون القائم بين عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، ممثلة في مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، لتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تعليم اللغة الصينية والتكامل في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الدبلوم سيسهم في إتقان أساسيات اللغة الصينية، وتنمية المعرفة والمهارات اللغوية الأساسية، وتطوير مهارات التحدث والاستماع والقراءة والكتابة، التي تؤهلهم للعمل في مجالات تستخدم فيها اللغة الصينية.