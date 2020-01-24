شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام «السيف الذهبي» مع فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

اختتم تمرين القيادة المشتركة «السيف الذهبي TTX» أمس، بمشاركة ضباط من أفرع القوات المسلحة مع نظرائهم من الجانب الفرنسي، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض، واستمر التمرين أسبوعين، تخلله العديد من الأنشطة والأهداف التدريبية في إطار العمل المشترك.

وأوضح رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين الجانبين السعودي والفرنسي، ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية وتدريب القادة والأركان على التخطيط المشترك لعمليات الحرب النظامية والحرب غير النظامية، ضمن تحالف عسكري في بيئة عمليات مختلفة. وبين أن التمرين نفذه عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة مع نظرائهم من الجانب الفرنسي الصديق، وحقق الأهداف التدريبية المخطط لها، مقدما شكره لجميع المشاركين بنجاح التمرين وداعيا إلى استمرارهم بالمشاركة في التمارين المستقبلية، والاستفادة من التمرين لتطوير التدريب في وحداتهم الأساسية.