شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 120 ألف متطوع و6 آلاف مبادرة لعلاج المرضى والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الصحة د. توفيق الربيعة أن التطوع الصحي أصبح واقعا نعيشه في القطاع الصحي، ونطمح لصناعة تطوع متميز ومؤسسي يعمل بشكل منتظم ومنتج وبفاعلية أكثر.

وأشار خلال رعايته حفل جائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع 2019 أمس إلى أنه على مدى ثلاثة أعوام حققت الصحة نجاحات وأرقاما مبهجة، حيث تطوع أكثر من 120 ألف متطوع ومتطوعة من أبطال الصحة، قدموا من خلال أعمالهم التطوعية المباركة أكثر من 180 ألف ساعة تطوعية عبر أكثر من 6 آلاف مبادرة تطوعية استفاد منها أكثر من مليوني مريض. كما حقق العائد الاقتصادي نجاحا آخر لأبطال الصحة، حيث تجاوز العائد 27 مليون ريال. وكرم د. الربيعة الجهات الفائزة بجائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع وهم «إدارة برنامج مكافحة التدخين، ومكتب معالي نائب الوزير للتخطيط والتطوير، وإدارة التواصل الداخلي بصحة نجران، ومركز صحي بالجرشي، ومركز الرعاية الصحية الأولية بصامطة بجازان، ومركز الرعاية الصحية الأولية في بيش الشمالي بجازان، ومركز عبدالعزيز بن علي الشويعر للرعاية الصحية بجلاجل، ومركز صحي وسط المدينة بالطائف، ومجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، ومستشفى حبونا العام بنجران، ومستشفى الصحة النفسية بالطائف، ومبادرة نرعاهم كأبويهم، وإدارة المشاركة المجتمعية بمكة المكرمة، ومبادرة ساعدني لأرى لزراعة القرنية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ومبادرة قربناها، ومستشفى الملك سلمان بالرياض، ومبادرة من أجل عينيك، ومستشفى العيون بجدة، ومبادرة قافلة العطاء ببلد معطاء، وإدارة مكافحة الأمراض المعدية بصحة الطائف، ومبادرة تطعيم الإنفلونزا، والتجمع الصحي الأول بالقصيم، وصحة الجوف، وصحة نجران، وصحة حفر الباطن، والتجمع الصحي الثاني بالرياض».