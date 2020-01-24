شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبحث تعزيز الأعمال الإنسانية مع الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
ونوهت السفيرة ناتالي فوستيه بعلاقات التعاون الإيجابي والتنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدة المنكوبين في العالم، مشيدة بالدور الإنساني للمملكة الذي شهد به العالم أجمع.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تبحث تعزيز الأعمال الإنسانية مع الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.