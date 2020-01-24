شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبحث تعزيز الأعمال الإنسانية مع الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.عبدالله الربيعة مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة السفيرة ناتالي فوستيه، أوجه التعاون المشترك، خصوصا ما يتعلق بسبل دعم العمل الإنساني في مختلف دول العالم. واستعرض الربيعة خلال استقباله المسؤولة الأممية أمس بمقر المركز في الرياض جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- في نشر العمل الإنساني وتعزيزه، والخطوات الرائدة نحو تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني وفقا لرؤية المملكة 2030. ونوهت السفيرة ناتالي فوستيه بعلاقات التعاون الإيجابي والتنسيق بين المركز ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدة المنكوبين في العالم، مشيدة بالدور الإنساني للمملكة الذي شهد به العالم أجمع.

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