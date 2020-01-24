شكرا لقرائتكم خبر عن سلال أغذية للأسر الأشد فقرا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة أول أمس، 258 سلة غذائية للأسر اللبنانية الفقيرة والأكثر احتياجا في العاصمة بيروت. ويأتي ذلك في إطار المساعدات المتواصلة المقدمة من المملكة -ممثلة بالمركز- للشعب اللبناني الشقيق بمختلف المجالات.

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