شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول بالأمن العام للنساء والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للأمن العام للكادر النسائي على رتبة (جندي). ودعت الإدارة إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة «أبشر - التوظيف».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج القبول بالأمن العام للنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.