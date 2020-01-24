شكرا لقرائتكم خبر عن «دركال رمال» يهدد سلامة أهالي حي الخليج والان نبدء بالتفاصيل

أثار «دركال رمال» في الجهة الشرقية من حي الخليج بمحافظة النعيرية، المخاوف، بعد أن أصبح خطرا يهدد سلامة المواطنين؛ لافتقاده حواجز وقاية أو أي علامات تحذيرية، تجنب المارة خطر الوقوع المفاجئ في الحفرة، التي خلفتها معدات رفع الرمال لتسوية شوارع مخطط الإسكان.

وطالب مواطنون باتخاذ تدابير وقائية من شأنها تحقيق السلامة؛ حتى لا يُعاد للأذهان تكرار حادثة وفاة الطفلين التي وقعت قبل عدة سنوات، في أحد الدراكيل القريبة من المحافظة، لا سيما أن موقع الدركال قريب من حي الخليج.

وأشار المواطن راكان العجمي إلى أن الحفرة تشكل خطرا على سلامة أهالي المحافظة، وتزداد بشكل أكبر أمام المتنزهين الذين يجهلون طبيعة المنطقة، مبينا أن الدركال يقع بمحاذاة حي الخليج، وعلى بعد مسافة قريبة جدا من مخيمات المتنزهين ومواقع تأجير الدراجات النارية؛ ما يجعل السقوط في الحفرة أمرا واردا، لتساوي سطحها مع الأرض في الجهة الموالية للمخيمات.

ولفت إلى أن المقاول المنفذ لمشروع تسوية شوارع الإسكان ترك الحفرة دون وضع حواجز حماية، تضمن سلامة متنزهي الصحراء والمارة، مضيفا: إنه يشاهد يوميا بحكم وجوده في مواقع تأجير الدراجات، العديد من المتنزهين يوشكون على السقوط فيها، ما دعاه إلى محاولة لفت انتباههم، بوضع علامات بسيطة خاصة أمام من يقودون الدراجات النارية، مؤكدا أن ذلك غير كاف للفت انتباه المارة، متأملا من الجهة المعنية التدخل قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، وإلزام المقاول بوضع حواجز لحماية المواطنين من خطر الوقوع في هذا الدركال.

وتواصلت ”الخليج 365” مع رئيس بلدية محافظة النعيرية م.نايف الرجباني، وبينت له الملاحظة، وما يشكله الدركال من خطر على سلامة المواطنين، وأفاد بأن البلدية ستقوم بإلزام المقاول بوضع حواجز حماية؛ بما يسهم في تحقيق عوامل السلامة.