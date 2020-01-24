شكرا لقرائتكم خبر عن السلامة المرورية تغلق تقاطعات حيوية في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة النعيرية، بالتنسيق مع المرور، عددًا من التقاطعات الحيوية، تحقيقًا للسلامة المرورية.

وجاء إغلاق التقاطعات، وفقًا لتوصيات لجنة السلامة المرورية؛ لخفض نسبة الحوادث؛ وذلك لما تسببه التقاطعات من خطر على المركبات؛ كونها تتجه لشوارع خدمة مؤدية لأحياء سكنية، وتشهد حركة حيوية من العبور المستمر، سواء في الدخول إلى هذه الأحياء، أو الخروج منها، وتقابل الفتحات باتجاه الطريق الرئيس فتحة في الجزيرة الوسطية، تتسبب في قطع المتجه من الحي 3 شوارع حتى الدخول للشارع الرئيس.

وكانت التقاطعات المغلقة قد تم إنشاؤها سابقًا، دون مراعاة لمعايير السلامة المرورية؛ ما دفع بلدية المحافظة لإغلاقها بناء، على توصية اللجنة.

وتدرس اللجنة إنشاء دوارات في عدد من التقاطعات الحيوية لشوارع رئيسة؛ لتسهيل الدخول إلى الأحياء، كحيي الربيع والروضة، ومدخل المحافظة من جهة طريق حفر الباطن، إلى جانب مواقع أخرى، ووضعت البلدية لوحات تحذيرية في مواقع الدوارات؛ تمهيدًا لإنشائها خلال الفترة المقبلة.

وطالب مواطنون بإنشاء مواقف أمام أسواق الصيعري، والاستفادة من مساحة المنطقة المزروعة، التي أخذت حيزًا كبيرًا من الموقع، بتخصيص جزء من المنطقة لتكون مواقف مقابلة للأسواق، وتفك الاختناقات المرورية، التي تنشأ بسبب عدم وفرة المواقف، في حين تعتبر المركبات المتوقفة في الجهة المقابلة للأسواق مخالفة للنظام.