شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج 50 ألف شتلة سنويا بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

أنهت بلدية عريعرة التابعة لأمانة المنطقة الشرقية أعمال صيانة وتطوير مشتل البلدية، لينتج من عشرة آلاف إلى أكثر من خمسين ألف شتلة سنويا.

وأوضح رئيس بلدية عريعرة م.أحمد الغامدي أن الأعمال شملت صيانة وتطوير المشتل، بالإضافة إلى إنشاء خمسة بيوت محمية ذات مساحة واسعة وإيجاد مناطق مخصصة لتشميس النباتات.

ولفت إلى تخصيص اثنين من البيوت المحمية لإنتاج النباتات البرية، والتي تتماشى وتتعايش مع طبيعة المنطقة الصحراوية كالطلح والسدر والغاف والعرعر والصبار، وتخصيص بيت واحد لإنتاج الزهور بمختلف أنواعها وتخصيص اثنين آخرين لإنتاج الأشجار المزهرة ذات الظل الواسع.

ويجري حاليا إعداد دراسة لإيجاد منطقة واسعة لإنبات المسطحات الخضراء؛ تمهيدا لاعتماد البلدية على الجهود الذاتية، فيما يختص بأعمال الزراعة والتشجير، وذلك تماشيا مع التوجهات في زيادة معدل نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأثر الإيجابي على جودة الحياة.