شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طبيبا أحسائيا يعالجون بلغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت دورة لغة الإشارة، التي نفذها مركز الدراسات العليا للطب الوقائي بصحة محافظة الأحساء، تحت عنوان «مهارات التواصل بلغة الإشارة»، والتي عقدت بمقر المركز، 25 طبيبًا وطبيبة من أطباء الزمالة السعودية للطب الوقائي. وشهدت الدورة، التي اختتمت أمس الأول، تدريب المستهدفين على كيفية التعامل الصحيح مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناولت الحديث عن أهم أساسيات لغة الإشارة، والإشارات التعريفية، والحروف والأرقام، وتكوين الأسماء والجمل، والمهن الصحية، والصفات والحالات، إضافة إلى المصطلحات الطبية الإشارية، إضافة إلى إعداد سيناريوهات تطبيقية لمحاكاة وكسر عوائق التواصل مع الصم.

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