شكرا لقرائتكم خبر عن 25 طبيبا أحسائيا يعالجون بلغة الإشارة والان نبدء بالتفاصيل
وشهدت الدورة، التي اختتمت أمس الأول، تدريب المستهدفين على كيفية التعامل الصحيح مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتناولت الحديث عن أهم أساسيات لغة الإشارة، والإشارات التعريفية، والحروف والأرقام، وتكوين الأسماء والجمل، والمهن الصحية، والصفات والحالات، إضافة إلى المصطلحات الطبية الإشارية، إضافة إلى إعداد سيناريوهات تطبيقية لمحاكاة وكسر عوائق التواصل مع الصم.
كانت هذه تفاصيل خبر 25 طبيبا أحسائيا يعالجون بلغة الإشارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.