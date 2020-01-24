شكرا لقرائتكم خبر عن 226 ألف مراجع لمستشفى حفر الباطن المركزي والان نبدء بالتفاصيل

استفاد 226 ألفا و418 مراجعا من الخدمات العلاجية والتأهيلية والتشخيصية بمستشفى حفر الباطن المركزي خلال عام 2019.

وبلغ عدد مراجعي الطوارئ 72 ألفا و304 مراجعين، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية بمختلف التخصصات 60497، بينما وصل عدد المنومين في الأقسام الداخلية 4770، ليصل عدد العمليات الكبرى والصغرى والمناظير 1880، كما وصل عدد المستفيدين من الفحوصات المخبرية 86967 مستفيدا، ونفذ المستشفى العديد من الخدمات والمبادرات التوعوية والتثقيفية؛ بهدف رفع معدل الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع.

وقدم مركز طب الأسنان التخصصي خدماته العلاجية لـ16 ألفا و872 مستفيدا، وشملت الخدمات المقدمة للمستفيدين علاج جراحة اللثة والجذور وجراحة الوجه والفكين، بالإضافة إلى تقويم الأسنان والاستعاضة السنية والعلاج التحفظي، كما قدم العديد من الخدمات للأطفال، وفعل ٢٥ مبادرة توعوية وتثقيفية في المنشآت الحكومية والخاصة؛ بهدف توعية أفراد المجتمع بأهمية تنظيف الأسنان ومراجعة طبيب الأسنان بشكل منتظم، ما لا يقل عن مرتين سنويا، وشرح الطرق الصحيحة لكيفية تنظيف الأسنان بالفرشاة.