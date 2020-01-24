رئيس حكومة اليمن: ميليشيات الحوثي إحدى أذرع إيران

الجمعة 24 يناير 2020

قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبد الملك، الخميس، إن ميليشيات الحوثي "لا تعترف إلا بالقوة العسكرية ولا يوجد في قاموسها السلام أو الحل السياسي، وهي تتحرك ضمن أدوات نظام الملالي الإيراني كإحدى أذرعه في المنطقة لنشر الفوضى وتفكيك الدول الوطنية وابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي".



جاء ذلك خلال اطلاعه من جانب وزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة ومحافظ مأرب، في اتصالات هاتفية، على سير العمليات القتالية الدائرة في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، وصرواح والجوف والبيضاء، ومختلف الجبهات ضد ميليشيات الحوثي.

وأشاد بثبات الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، معربا عن ثقته أن النصر قادم لا محالة على وكلاء المشروع الإيراني في اليمن من ميليشيات الحوثي.

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وأكد رئيس الحكومة اليمنية على "استكمال تحرير ما تبقى من المناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين حتى تحقيق النصر الكامل واجتثاث أخطر وأسوأ انقلاب دموي عنصري في تاريخ اليمن الحديث".

وشدد على أن قادة وضباط وصف وجنود الجيش والمقاومة الشعبية "يرسمون بدمائهم وتضحياتهم حاضر ومستقبل اليمن كبلد عربي أصيل لن يقبل بطمس هويته أو خضوعه لأجندات تقسيم دخيلة، ولن يكون مركزا لابتزاز دول الجوار والعالم".

ومن جانبه، تطرق وزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة إلى التطورات الميدانية والعسكرية المتسارعة في جبهات نهم وصرواح والجوف والبيضاء، وما يحققه الجيش بدعم من طيران تحالف دعم الشرعية من أداء نوعي واستراتيجي في هذه الجبهات، خلال المعارك الدائرة منذ الأسبوع الماضي، وأشار إلى الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تتكبدها ميليشيات الحوثي على وقع ضربات الجيش الوطني وإسناد طيران التحالف.