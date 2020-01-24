اخبار السعوديه

وزير الإعلام اليمني ينفي وقوع غارة خاطئة لطيران التحالف في نهم

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني ينفي وقوع غارة خاطئة لطيران التحالف في نهم والان مع التفاصيل

وزير الإعلام اليمني ينفي وقوع غارة خاطئة لطيران التحالف في نهم

الجمعة 24 يناير 2020

نفى وزير الإعلام معمر الاريانى صحة ما روجت له بعض القنوات والصحف والمواقع الالكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطنى فى جبهة نهم بمحافظة صنعاء.

 

وقال وزير الإعلام اليمنى: "إن مثل هذه الأكاذيب تمثل سقوطا جديدا يمس بمهنية هذه القنوات والقائمين عليها وحيادتهم فى تغطية الاحداث فى اليمن".

Advertisements

 

وأعرب وزير الإعلام اليمنى عن استغرابه من تزامن هذه الشائعات والأكاذيب مع تصعيد مرتزقة طهران من المليشيات الحوثية لعملياتهم العسكرية فى جبهة نهم، بهدف خلط الأوراق والنيل من معنويات الجيش الوطنى وعموم اليمنيين والتحريض ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء فى المملكة العربية .

 

وعبر الاريانى عن أسفه لانجرار بعض من المواقع الإخبارية والإعلاميين والنشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى خلف هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة..داعيا الجميع إلى عدم الوقوع ضحية لمثل هذه الدعايات المغرضة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اليمني ينفي وقوع غارة خاطئة لطيران التحالف في نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا