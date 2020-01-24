وزير الإعلام اليمني ينفي وقوع غارة خاطئة لطيران التحالف في نهم

الجمعة 24 يناير 2020

نفى وزير الإعلام معمر الاريانى صحة ما روجت له بعض القنوات والصحف والمواقع الالكترونية عن غارة خاطئة لطيران تحالف دعم الشرعية على مواقع الجيش الوطنى فى جبهة نهم بمحافظة صنعاء.



وقال وزير الإعلام اليمنى: "إن مثل هذه الأكاذيب تمثل سقوطا جديدا يمس بمهنية هذه القنوات والقائمين عليها وحيادتهم فى تغطية الاحداث فى اليمن".

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وأعرب وزير الإعلام اليمنى عن استغرابه من تزامن هذه الشائعات والأكاذيب مع تصعيد مرتزقة طهران من المليشيات الحوثية لعملياتهم العسكرية فى جبهة نهم، بهدف خلط الأوراق والنيل من معنويات الجيش الوطنى وعموم اليمنيين والتحريض ضد الحكومة وتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء فى المملكة العربية السعودية.

وعبر الاريانى عن أسفه لانجرار بعض من المواقع الإخبارية والإعلاميين والنشطاء فى مواقع التواصل الاجتماعى خلف هذه الأكاذيب والشائعات المغرضة..داعيا الجميع إلى عدم الوقوع ضحية لمثل هذه الدعايات المغرضة واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.