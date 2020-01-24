كورونا القاتل يهبط بالنفط 2%

الجمعة 24 يناير 2020

تراجعت أسعار النفط أكثر من 2% الخميس، بفعل المخاوف من أن تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي منشأه الصين قد يخفض الطلب على الوقود إذا أضر بالنمو الاقتصادي، لكن حد من الخسائر تراجع في مخزونات الخام الأمريكية.



وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 1.46 دولار بما يعادل 2.3% إلى 61.75 دولار للبرميل، بعد أن لامست 61.25 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أوائل ديسمبر /كانون الأول الماضي.

وحسب "رويترز"، هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.6% لتسجل 55.29 دولار للبرميل.

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ونزل العقد في وقت سابق إلى 54.77 دولار للبرميل، وهو أقل سعر له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتقرر الخميس إغلاق مدينتين صينيتين تقعان في بؤرة تفشي فيروس تاجي جديد أودى بحياة 17 شخصا، وأصاب نحو 600 آخرين وسط جهود متسارعة من السلطات الصحية في أنحاء العالم للحيلولة دون انتشار وباء عالمي.

وأعاد احتمال تفشي وباء إلى الأذهان ذكريات متلازمة الجهاز التنفسي الحادة التي انتشرت في 2002 و2003 انطلاقا من الصين أيضا ونالت من النمو العالمي وحركة السفر.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول: "قضايا الصحة مثل هذه تمثل عوائق كبيرة لحركة السفر الطبيعية، ونتيجة لهذا أجبرت سوق النفط على أن تأخذ في الحسبان ضعفا كبيرا في الطلب على وقود الطائرات والديزل من الصعب للغاية قياسه لحين احتواء الفيروس الضار بالصحة".