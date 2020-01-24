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أكثر من مليون عملية إجرائية لخدمة بياناتي عبر أبشر
خلال العام الماضي فقط
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى أكثر من 1.188.460 مواطناً ومواطنة عمليات على خدمة الأحوال المدنية الإلكترونية “بياناتي” عبر منصة “أبشر” خلال العام الماضي.
وتمكن خدمة بياناتي الإلكترونية المستفيدين من تفويض أي قطاع حكومي طُبقت الخدمة لديه من الاطلاع على بياناته المصرح بها من الأحوال المدنية، دون الحاجة لمراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية للحصول على شريحة بيانات “برنت”.
وتهدف خدمة بياناتي إلى اختصار وقت متابعات الخليج 365 وتقليل الإجراءات المطالب بها، حيث كان في السابق مطالباً بإحضار خطاب من الجهة الطالبة لبياناته، ما يضطره للتوجه إلى مكتب الأحوال المدنية لاستخراج شريحة بيانات “برنت”، ومن ثم الرجوع للجهة الطالبة لتسليمها “البرنت”.
وطُبقت الخدمة في ” 37 ” جهة من القطاعات الحكومية الموجودة في منصة أبشر، فيما يجري العمل على ضم جميع القطاعات الحكومية الخدمية إلى الخدمة.
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