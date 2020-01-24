أسوة بالصينية.. “التعليم” تدرس إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية

تدرس وزارة التعليم إمكانية إدخال اللغة الألمانية في المدارس الأهلية والعالمية في المملكة، وذلك في إطار التعاون بين المملكة وألمانيا في المجالات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن وكيلة وزارة التعليم للتعليم العام الأهلي الدكتورة حنان آل عامر التقت في مكتبها وفداً ألمانياً برئاسة المديرة الإقليمية لمعهد جوته في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيدة سوزان هوون، لمناقشة تعزيز جوانب العمل المشترك بين البلدين في مجالات التعليم المختلفة. وكانت المملكة بدأت مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، في إدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي في عدد من مدراس البنين، على أن يتم تعميم التجربة تدريجياً.