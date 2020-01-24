أعلنت مؤسسة التقاعد عن قائمة بمواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020. وتأتي القائمة كما يلي : ( شهر يناير يوم 26 – شهر فبراير يوم 25 – شهر مارس يوم 25 – شهر أبريل يوم 26 – شهر مايو يوم 18 بسبب عطلة عيد الفطر المبارك ) . فيما يتم صرف شهر يونيو يوم 25 – شهر يوليو يوم 26 – شهر أغسطس يوم 25 – شهر سبتمبر يوم 24 – شهر أكتوبر يوم 25 – شهر نوفمبر يوم 26 – شهر ديسمبر يوم 24 ) .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتي نهاية 2020 .. ولهذا السبب تقديم موعد شهر مايو ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.