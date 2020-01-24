شاهد.. انضمام 3 زوارق اعتراضية سريعة للأسطول الشرقي بالقوات البحرية

استقبلت القوات البحرية – اليوم (الخميس) في ميناء رأس مشعاب العسكري بالمنطقة الشرقية – الدفعة الأولى من الزوارق الاعتراضية السريعة وهي ثلاثة زوارق، حيث رعى حفل الاستقبال قائد القوات البحرية الفريق ركن فهد الغفيلي.

وكانت وزارة الدفاع قد وقّعت اتفاقية مع شركة “سي إم إن” الفرنسية لتصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من طراز “إتش إس آي 32”. وتضمنت الاتفاقية أيضاً تصنيع بعض الزوارق في فرنسا وبعضها في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية. ويُتوقع أن تستقبل القوات البحرية الشهر القادم عددا من الطائرات العمودية القتالية التي ستنضم للأسطول الشرقي.