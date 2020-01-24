الدفاع المدني يباشر حريقًا نشب في ورش بشارع الإسكان بجدة

باشرت فرق الدفاع المدني بجدة، حريقًا نشب في ورش بشارع الإسكان؛ دون إصابات. وأكَّد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن المركز الوطني للعمليات بوزارة الداخلية، تلقى بلاغًا في الثالثة و18 دقيقة مساء، يفيد بنشوب حريق في ورشة بشارع الإسكان.
وأشار إلى أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والمعدات المساندة لموقع الحادث، مؤكدًا أنه بوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في ورش نجارة بمساحة إجمالية تتراوح بين 30 و40 مترًا. وأوضح متحدث الدفاع المدني، أنه تمت عمليات المباشرة وعزل منطقة الحادث عن باقي المواقع المجاورة والسيطرة على الحريق في موقعه، مؤكدًا أن الفرق تعمل الآن على عمليات التبريد والتفتيش ولم تسجل إصابات.
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