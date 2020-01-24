22 % من مرشحي مراكز الأحياء بالطائف نساء

أكد رئيس اللجنة التنفيذية لجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف، صالح بازيد، على إغلاق باب التسجيل بالنسبة للمرشحين والناخبين (من الجنسين)، تمهيدًا لانطلاق انتخابات المراكز في 28 يناير، في 16 مركزًا تتبع أمانة المجلس الفرعي بالمحافظة، تحت شعار #صوتك_ينهض_بحيك.

المرشحون

كشف بازيد أن إجمالي عدد المرشحين الرسميين المتقدمين بلغ 131 مرشحًا، فيما بلغت حصة النساء من القائمة 22 %، موضحا أن كل مجلس مركز حي يتشكل من 16 عضوًا، 8 بالانتخابات، و3 يتم تعيينهم من قبل أمين عام فرع الجمعية، فيما بقية الأعضاء يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة من «التعليم، والصحة، وأمانة المحافظة، والشرطة، وعمدة الحي».

لقاءات

وأشار إلى أن عدد اللقاءات التعريفية التي تمت قبيل إجراء الانتخابات بلغت 48 لقاًء تعريفيًا، للتعريف بمنجزات الجمعية في المحافظة، وتعريف الأهالي بمنجزات مركز الحي والخدمات التي قدمها لمجتمعه، وتحفيز أفراد الحي بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات ودورها في تطوير الحي وأفراده، ولبناء الحي المُستدام النموذجي.

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وذكر بازيد أنه سيعقد يوم الأحد المقبل لقاء خاصا بالمرشحين في مقر الأمانة العامة لجمعية مراكز الأحياء في الطائف، وتقام انتخابات المراكز تباعًا حتى 5 من فبراير.

الالتزام

من جهة أخرى، أكد بازيد على التزام الجميعة بمواد لائحة الانتخابات الخاصة باشتراطات ترشح أعضاء مجالس مراكز الأحياء، أو تسجيل الناخبين، وأضاف أن الجمعية «أطلقت حملات دعائية واسعة داخل الأحياء ممثلة في مركز الحي، والمولات التجارية، والميادين للتعريف بالحملات الانتخابية»، موجهًا شكره لأمانة الطائف على دورها اللوجستي في التعريف بالانتخابات من خلال اللوحات التعريفية الطرقية، التي أسهمت في وصول الرسالة لعدد كبير من الناخبين والناخبات المسجلين في العملية الانتخابية.

وتعتمد الجمعية في تحقيق أهدافها على إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء تكون بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعَّالة لسكان الحي في تنظيم وإدارة تلك المراكز.