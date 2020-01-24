التصفح والبحث
اطلع الأمير فيصل بن مشعل، على ما تحويه المكتبة القانونية من كتب، مستمعاً لشرحٍ مفصل من قبل مشرفي المكتبة إبراهيم الحسن وسليمان الثويني عن محتوياتها، التي تشمل قرابة 600 ألف صفحة إلكترونية في مختلف مجالات القانون، وسيتم إتاحتها إلى عموم الجمهور للتصفح والبحث، مشيرين لسموه إلى أن المكتبة قد صنفت إلى التصنيف العشري العالمي المتبع في كبرى المكاتب العالمية، وإضافة أبرز المواقع الإلكترونية التي تهم القانونيين والمحامين بشكل خاص.
تطبيق متخصص
أكد أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه من خلال إطلاق إمارة المنطقة مكتبة قانونية رقمية متاحة للجميع على الشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أن هذه المكتبة القانونية هي عبارة عن هدية علمية من إمارة منطقة القصيم مقدمة للمستفيدين كافة.
وقال: إن هذه الخطوة تعكس إتاحة الاطلاع على العلم القانوني والأنظمة والكتب التي تعنى بذلك على شبكة الإنترنت، وتعزيز الاستفادة للراغبين لمثل هذه المعلومات من داخل المملكة وخارجها، لافتاً الانتباه إلى أن إمارة القصيم تعمل لإطلاق تطبيق متخصص للمكتبة القانونية الرقمية، وتقديم ما تحويه من كتب بعدة لغات أخرى.
طلبة العلم
أضاف الأمير فيصل بن مشعل: إن العالم أصبح لديه نشر العلم وإتاحته للمستفيدين سواءً في الجوانب القانونية أو الجوانب الأخرى في غاية الأهمية للاستفادة منه خدمةً لطلبة العلم والطلاب في داخل المملكة وخارجها, منوهاً بالجهود التي بذلت لتقديم مثل هذا المحتوى القانوني والثقافي المتميز.
المكتبة القانونية
120 كتاباً إلكترونياً
729 كتاباً ورقياً
600 ألف صفحة إلكترونية
تختص بالأحكام الإدارية والشرعية والأنظمة القانونية
تعمل وفق التصنيف العشري العالمي
كانت هذه تفاصيل خبر 729 كتابا و600 ألف صفحة بالمكتبة القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.