729 كتابا و600 ألف صفحة بالمكتبة القانونية

دشن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس، المكتبة القانونية الإلكترونية والورقية، المشتملة على 120 كتاباً إلكترونياً و729 كتاباً ورقياً تختص بالأحكام الإدارية والشرعية والأنظمة القانونية، وفق أحدث التصنيفات العالمية «التصنيف العشري العالمي».

التصفح والبحث

اطلع الأمير فيصل بن مشعل، على ما تحويه المكتبة القانونية من كتب، مستمعاً لشرحٍ مفصل من قبل مشرفي المكتبة إبراهيم الحسن وسليمان الثويني عن محتوياتها، التي تشمل قرابة 600 ألف صفحة إلكترونية في مختلف مجالات القانون، وسيتم إتاحتها إلى عموم الجمهور للتصفح والبحث، مشيرين لسموه إلى أن المكتبة قد صنفت إلى التصنيف العشري العالمي المتبع في كبرى المكاتب العالمية، وإضافة أبرز المواقع الإلكترونية التي تهم القانونيين والمحامين بشكل خاص.

تطبيق متخصص

أكد أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه من خلال إطلاق إمارة المنطقة مكتبة قانونية رقمية متاحة للجميع على الشبكة العنكبوتية، مشيراً إلى أن هذه المكتبة القانونية هي عبارة عن هدية علمية من إمارة منطقة القصيم مقدمة للمستفيدين كافة.

وقال: إن هذه الخطوة تعكس إتاحة الاطلاع على العلم القانوني والأنظمة والكتب التي تعنى بذلك على شبكة الإنترنت، وتعزيز الاستفادة للراغبين لمثل هذه المعلومات من داخل المملكة وخارجها، لافتاً الانتباه إلى أن إمارة القصيم تعمل لإطلاق تطبيق متخصص للمكتبة القانونية الرقمية، وتقديم ما تحويه من كتب بعدة لغات أخرى.

طلبة العلم

أضاف الأمير فيصل بن مشعل: إن العالم أصبح لديه نشر العلم وإتاحته للمستفيدين سواءً في الجوانب القانونية أو الجوانب الأخرى في غاية الأهمية للاستفادة منه خدمةً لطلبة العلم والطلاب في داخل المملكة وخارجها, منوهاً بالجهود التي بذلت لتقديم مثل هذا المحتوى القانوني والثقافي المتميز.

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المكتبة القانونية

120 كتاباً إلكترونياً

729 كتاباً ورقياً

600 ألف صفحة إلكترونية

تختص بالأحكام الإدارية والشرعية والأنظمة القانونية

تعمل وفق التصنيف العشري العالمي