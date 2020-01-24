هيكلة شاملة وإعداد للقيادات وتمكين للمرأة بالخدمة المدنية

موارد بشرية
وزير الخدمة المدنية الذي كان يتحدث عن تطلعات الوزارة في حضور لفيفٍ من الإعلاميين وقادة الرأي، خلال لقاءٍ سنوي، أماط اللثام عن موعد إطلاق منصة «مسار»، وحدد الثاني من فبراير المقبل موعدا للبدء في إطلاقها رسميّا، في خطوةٍ تهدف خلالها الوزارة إلى تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية تُعنى بمسيرة الموظف، ابتداءً من بداية التعيين وحتى نهاية خدمته. وترمي المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية «مسار»، إلى توحيد كل الإجراءات الإدارية والمالية وضمها تحت بوابة رقمية موحدة، تضم كل خدمات وإجراءات وزارة الخدمة المدنية، متوافقة مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية وأطرها التنظيمية.
إعداد القيادات
كشف الحمدان -خلال اللقاء- قرب إطلاق أكاديمية إعداد القيادات الإدارية، بالمشاركة مع إحدى الجامعات المرموقة، وأكد أن الوزارة نفذت خلال العام الماضي 2019 كثيرا من البرامج والمبادرات المهمة في مسيرة التحول والتطوير، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، واستنادا إلى دورها في برنامج التحول الوطني، في الوقت الذي تعكف على إطلاق عدد من المشروعات والمبادرات الوطنية خلال 2020، مما سيكون لها أثر كبير ومباشر على المستفيدين من خدماتها.
جودة عالية
تضع وزارة الخدمة المدنية على عاتقها، حسب وزيرها الحمدان، واجبَ السير حثيثا نحو التكامل مع الجهات الحكومية، والربط الإلكتروني معها، وبناء قاعدة بيانات مركزية في الوزارة ذات جودة عالية. وفي تمكين المرأة، حققت الوزارة تقدما في تعزيز دور المرأة القيادي في القطاع العام، منذ إنشائها «وكالة تمكين المرأة» وإطلاق مبادراتها ومشاريعها الهادفة إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاعات الحكومية، وزيادة مشاركتها في صناعة التحول لمواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030.
تصوير: فارس بن طواري
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